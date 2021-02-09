Çakır’ı kaybettik

Ahmet Özer, uzun bir süredir akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

Çakır&Sami Lokantası sahiplerinden olan, Sami Özer’in kardeşi, Mustafa Özer’in babası, Ferit Özer’in amcası Ahmet Özer’in cenazesi, yarın saat 11.00’de Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınarak Ulumezar’a getirilecek, saat 11.30’da burada kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

