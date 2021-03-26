Çakıcı’nın acı günü

Karadeniz Aşçılar Ve Pastacılar Federasyonu (Karapafed) Başkanı hemşehrimiz Rasim Çakıcı babasını kaybetti.

Çorum Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Mustafa Sümer, derneğin eski başkanı olan ve halen KARAPAFED Başkanlığı görevini yürüten hemşehrimiz Rasim Çakıcı’nın babası Hacı Hasan Çakıcı’nın vefat ettiğini duyurdu.

Hacı Hasan Çakıcı önceki gün Ulumezar’da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Mustafa Sümer de yayınladığı mesajla merhuma Allah’tan rahmet, Rasim Çakıcı başta olmak üzere sevenlerine başsağlığı diledi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

