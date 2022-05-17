Çakı gibi asker oldular

Temsili askerlik uygulaması çerçevesinde aileleri ile birlikte İl Jandarma Komutanlığına gelen engelli vatandaşlar, üniformalarını giymelerine müteakip temel askerlik eğitimine tabi tutuldu ve Mehmetçiklerle öğle yemeği ikram edildi. Akabinde ise ant içme töreni düzenlendi. Yemin eden engellilere ayrıca jandarmada kullanılan silahların tanıtımı yapıldı.

Temsili askerlik uygulamasına katılan 6 engelli, Çorum İl Jandarma Komutanlığı personeli ve engelli vatandaşların ailelerinin katılımı ile gün sonunda düzenlenen törenle birlikte terhis oldular.