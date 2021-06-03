Cahit Bağcı’ya kutlama ziyareti

Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev’in davetlisi olarak bir heyetle birlikte Bakü’ye giden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, hemşehrimiz Bekir Şahin, resmi temas ve ziyaretleri yanında, Bakü Büyükelçisi, hemşehrimiz Doç.Dr. Cahit Bağcı’ya da “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Şahin’in ziyaretinde, Başsavcı Şahin’in Bakü’deki çalışmaları ve görüşmeleri de değerlendirildi.

(Haber Merkezi)

