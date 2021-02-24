Cahit Bağcı hayatını yazdı

Ankara’da Hece Yayınları’ndan çıkan 228 sayfalık “Yokuşun Çocukları” isimli kitap, aynı zamanda, Türkiye’nin son 50 yıllık hızlı değişim ve dönüşümüne, öncesine ve geçiş sürecine mercek tutuyor.

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar, imzalı kitabını alır almaz Cahit Bağcı’yı telefonla arayarak teşekkür etti. Bağcı da, anılarını yazmaya devam edeceğini belirterek, tanıklık ettiği tarihi gelişimin sosyolojik bir değerlendirmesini yapmaya çalıştığını söyledi.

ODTÜ Sosyoloji Bölümü mezunu olan Doç. Dr. Cahit Bağcı, yüksek lisansını yine ODTÜ’de, doktorasını ise İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde tamamladı. Sonraki yıllarda doçent oldu. Milletvekilliğinin ardından Başbakan Başmüşaviri olarak görev yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Daimi Üyesi olarak seçildi.

(Haber Merkezi)