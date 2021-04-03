Cahit Bağcı, Azerbaycan Büyükelçisi oldu

AK Parti Çorum eski Milletvekili Doç. Dr. Cahit Bağcı, Azerbaycan Büyükelçiliği’ne atandı.

Bazı büyükelçilerin görev değişikliğiyle ilgili atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 10 büyükelçi merkeze çekildi, 13 ülkeye yeni büyükelçi atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamede Azerbaycan Büyükelçiliğine AK Parti eski Çorum Milletvekili Doç. Dr Cahit Bağcı atandı.

Bağcı, söz konusu atamayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Daimi Üyeliği görevinden dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’ye Büyükelçi olarak atandım. Bizi bu onurlu ve şerefli görevlere layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ederim” ifadelerini kullandı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Daimi Üyeliği görevinden dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’ye Büyükelçi olarak atandım.

Bizi bu onurlu ve şerefli görevlere layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ederim.+ — Cahit Bağcı (@CahitBagci) April 2, 2021

(Haber Merkezi)