Cahit Angın’ı anarak…

1985 yılının sonunda ÇORUM HABER’in bu değerlendirmesini yansıtan haber kupürü, 17 Haziran 2015 tarihinde kaybettiğimiz Cahit Angın’ın eşi Solmaz Angın, oğulları İsmet ve Tayfun Angın tarafından anı olarak saklanıyordu.

Cahit Angın’ın oğlu Tayfun Angın, meslekte 50. yılını kutlamak üzere ziyaret ettiği Mehmet Yolyapar’a, çerçeveletilmiş olarak işte bu kupürü armağan etti. (Erkan BAYATLI)