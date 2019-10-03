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Cahit Angın’ı anarak…

1969-1977 yılları arasında iki dönem CHP Çorum Milletvekili olarak parlamentoda Çorum’u temsil eden ve 1985 yılında da SHP Genel Sekreteri olan merhum Cahit Angın, ÇORUM HABER’in şimdi geleneksel hale gelmiş olan değerlendirmesinde, ilk “Çorum’da Yılın Adamı” seçilmişti.

Cahit Angın’ı anarak…

1969-1977 yılları arasında iki dönem CHP Çorum Milletvekili olarak parlamentoda Çorum’u temsil eden ve 1985 yılında da SHP Genel Sekreteri olan merhum Cahit Angın, ÇORUM HABER’in şimdi geleneksel hale gelmiş olan değerlendirmesinde, ilk “Çorum’da Yılın Adamı” seçilmişti.

03 Ekim 2019 Perşembe 20:04
Cahit Angın’ı anarak…

1985 yılının sonunda ÇORUM HABER’in bu değerlendirmesini yansıtan haber kupürü, 17 Haziran 2015 tarihinde kaybettiğimiz Cahit Angın’ın eşi Solmaz Angın, oğulları İsmet ve Tayfun Angın tarafından anı olarak saklanıyordu.
Cahit Angın’ın oğlu Tayfun Angın, meslekte 50. yılını kutlamak üzere ziyaret ettiği Mehmet Yolyapar’a, çerçeveletilmiş olarak işte bu kupürü armağan etti. (Erkan BAYATLI)

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