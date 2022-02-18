“Çağları Aşan Sevgi Dili” öğrencilerle buluşturuluyor

UNESCO’nun anma ve kutlama yıl dönümleri arasında bulunan Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750. ve Yunus Emre’nin vefatının 700. yıldönümü olan 2021 yılının “Hacı Bektaş Veli Yılı” ile “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” ilan edilmesi münasebetiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Özejder Sosyal Bilimler Lisesi işbirliğinde geçen yıl il merkezinde yapılan paneller ilçelerdeki öğrencilerle de buluşuyor.

“Çağları Aşan Sevgi Dili” panel dizisinin açılışı İskilip Hacı İsmail Kavlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde yapıldı. Panele İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Orman İşletme Müdürü Bülent Kayadibi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atçıoğlu, İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Osman Yütgenç, Çorum Özejder Sosyal Bilimleri Lisesi Müdürü Necmettin Ünal, Hacı İsmail Kavlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Numan Yalvaçer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmalarında İskilip’te kendileriyle ilgili panel yapılan Ahi Evran, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy’un anılmasından çok anlaşılmasına, hayatlarının eserlerinin örnek alınmasına ihtiyacımız olduğu vurgulandı. Konuşmalardan sonra Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri altışar kişiden oluşan gruplar halinde Hacı İsmail Kavlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Mehmet Akif Ersoy’u, İskilip Anadolu Lisesi’nde Hacı Baktaş-ı Veli’yi, İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Ahi Evran’ı, İskilip Azmi Milli Ortaokulu’nda Yunus Emre’yi anlatan panellerini sundular. Panel sonunda panelist öğrencilere katılım belgesi verildi.

“Çağları Aşan Sevgi Dili” panel dizisinin ikincisi ise Osmancık’ta yapıldı. Osmancık Fen Lisesi’ndeki programa İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül, Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, İl Kültür ve Turizm Şube Müdürü Osman Yüztgenç, Özejder Sosyal Bilimleri Lisesi Müdürü Necmettin Ünal, Osmancık Fen Lisesi Müdürü Mustafa Yıldırım, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından panelist öğrenciler Osmancık Fen Lisesi’nde Mehmet Akif Ersoy’u, Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Hacı Baktaş-ı Veli’yi, Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu’nda ise Yunus Emre’yi anlatan sunumlarını gerçekleştirdiler. Paneller sonunda katılımcı öğrencilere katılım belgeleri verildi.

İdareci, öğretmen ve öğrenciler tarafından çok beğenilen ve çok faydalı olduğu belirtilen panellerin eğitim öğretim yılının ikinci yarısında imkanlar ölçüsünde diğer ilçelerde de yapılması kararlaştırıldı.

(Haber Merkezi)

