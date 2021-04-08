Çağlar: “İhalelerde doğrudan teminle kolaycılığa kaçmışlar” 

Denetim Komisyonu raporuna neden şerh düştüklerine ilişkin Belediye Meclisi’nde bilgi veren Çağlar, “Bulduğumuz bulgularla ilgili Belediye’nin tüm birimlerini bilgilendirdik. Harcamalara ilişkin evrakların tamamı tarafımızdan incelendi. Ve bu incelemelerde yapılan yanlış ve hataları tespit ettik” dedi.

Doğrudan temin yöntemiyle mal ve hizmet alımının kanunda belirtilen şekillere göre yapılması gerektiğini kaydeden Çağlar, “Kanunu hiçe sayarak alım yaparsanız biz de şehrimiz düşeriz” dedi.

Kanun ve yönetmeliklerin dikkate alınmadan iş yapıldığını anlatan Çağlar, “Piyasa araştırması yapılmadan en düşük teklifi verene o iş veriliyor. Doğrudan temin yapılırken de hep aynı firmalara teklif götürülüyor ve aynı firmalardan mal alınıyor. Doğrudan temin yöntemiyle kolaycılığa kaçılmış. Burada rekabet ortamı da oluşmuyor” ifadelerini kullandı.

Vali Mustafa Çiftçi’nin geçtiğimiz günlerde basına yansıyan “ihalelerin doğrudan temin yöntemiyle değil, açık teklif usulüyle yapılması” yönündeki uyarılarını da anımsatan Çağlar, yapılan açık ihalelerde herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını söyledi. (Taner ŞİMŞEK)

