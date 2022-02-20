Çağlar çiftinden Vali Çiftçi’ye ziyaret

Vali Çiftçi, Agro Premio Değirmen Makinaları firması sahibi Ali Çağlar’a bir kutlama mesajı göndererek, “Dünyanın en büyük un ve noodle üretim kapasitesine sahip firmasının Afrika’daki yatırım projesine, en gelişmiş otomasyon teknolojisi ile donatılmış un fabrikası ve depolama sistemi inşa etmek üzere firmasının tercih edilmesinden dolayı” tebriklerini iletmişti. (Haber Merkezi)

