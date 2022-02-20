Çağlar çiftinden Vali Çiftçi’ye ziyaret
OSB’de faaliyet gösteren Agro Premio firması sahibi Ali Çağlar ile eşi, Alfa Psikoloji firması sahibi Özlem Peker Çağlar, Vali Mustafa Çiftçi’ye teşekkür ziyaretinde bulundular.
Güncel 20.02.2022, 18:56
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Vali Çiftçi, Agro Premio Değirmen Makinaları firması sahibi Ali Çağlar’a bir kutlama mesajı göndererek, “Dünyanın en büyük un ve noodle üretim kapasitesine sahip firmasının Afrika’daki yatırım projesine, en gelişmiş otomasyon teknolojisi ile donatılmış un fabrikası ve depolama sistemi inşa etmek üzere firmasının tercih edilmesinden dolayı” tebriklerini iletmişti. (Haber Merkezi)
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