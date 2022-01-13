ArtFEST 2022 “Çağdaş Sanatta Anadolu Yansımaları” bugün Ankara’da, Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde başlıyor. Siret Uyanık’ın proje koordinatörü olduğu etkinlikte, Çorumlu ressam Bünyamin Balamir’in resim sergisi yer alacak.

Program, bugün saat 15.00’de Prof. Mehmet Kavukçu’nun Video Art Performansı ile başlayacak, Mutlu Başkaya-Kim Yoong Moon Seramik Performansı ile devam edecek ve Ensembie Galatia Müzik Dinletisi ile sona erecek.



(Haber Merkezi)

