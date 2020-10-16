Çağdaş Pompa 2. şubesini açtı

Firma sahibi Ahmet Çağdaş, Hıdırlık Caddesi’ndeki merkez işyerlerinin yanı sıra Kubbeli Caddesi’ndeki şubeleriyle de hizmet vermeye başladıklarını belirterek, böylelikle daha geniş bir hizmet ağı oluşturacaklarını söyledi.

Sondaj konusunda büyük deneyime sahip olduklarını belirten Ahmet Çağdaş, “Dalgıç pompa, milli pompa, hidrofor sistemleri, derin kuyu, kuyu temizleme ve mühendislik hizmetleri açısından, şimdiye kadar başarılı işler ortaya koyduk. Sağladığımız bu güvenle, hizmet alanımızı daha da genişletmenin çabası içindeyiz.” dedi.

Ahmet Çağdaş, Çorum’un yanı sıra ilçelere ve çevre illere de hizmet vermeye başladıklarını ifade etti. (Haber Merkezi)