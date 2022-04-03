Çağdaş Diş Kliniği açıldı

Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden 2004 yılında mezun olan Dt. Çağdaş Kadit, şimdiye kadar devlet kurumlarında diş hekimi olarak çalıştı.

Çağdaş Kadit, kendi özel kliniğini açarak Çorumlulara hizmet vermeye başladı.

(Uğur GÖRKEM)

