Çağ Damat, damatlık kreasyonunu sunuyor

Çorum’un yerel işletmelerinden olan ve erkek giyim sektöründe uzun yıllardan beri hizmet veren Çağ Konfeksiyon, tamamen damatlık&smokin üzerine tasarladığı mağazasını Zafer Çarşısı’nda hizmete açtı.

Mağaza Müdürü Tarık Çubukçu, çiftlerin şıklığının mutlulukla birlikteliğini sağlamayı amaç edindiklerini belirterek şunları söyledi:

“Güven ve kalite bizim en temel ilkemiz ve üzerine inşa olduğumuz temelimiz. Koleksiyon mağazacılık anlayışımıza paralel olarak, damatlık&smokin üzerine olan çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

“Detaylar üzerinde yoğunlaşmaya ve güncel ürünleri tüm aksesuarları ile birlikte eksiksiz olarak bulundurmaya özen gösteriyoruz. Smokinlerimizin kalıpları üzerinde çok hassas çalışıyor ve mümkün olduğunca az prova ile ürünümüzü teslim etmeye çalışıyoruz. Ne kadar az prova, o kadar çok kalite demektir.”

(Haber Merkezi)