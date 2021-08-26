Caffe Study’den Elitpark’ta aşı olana kahve bileti

Çorum Özel Elitpark Hastanesi ile Bahabey Caddesi üzerinde faaliyetlerini sürdüren Caffe Study isimli işletme yeni tip koronavirüs ile mücadele en önemli araç olan aşılamaya olan ilgiyi artırmak adına işbirliği yaptı.

Bahabey Caddesi üzerinde (Kız Meslek Lisesi yanı) faaliyet gösteren Caffe Study firması tüm dünyada ve ülkemizde olduğu gibi ilimizin de koronavirüs salgını ile mücadele etmeye devam ettiği günlerde vatandaşları aşıya teşvik etmek amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Bu kapsamda Özel Elitpark Hastanesi’nde koronavirüs aşısı yaptıran tüm vatandaşlara geçerlilik süresi 3 gün olan “Aşını Ol Kahveni Kap” sloganı ile kahve bileti verilecek. Bileti alan ve aşısını olan kişiler 3 gün içinde Caffe Study’de bedava kahve içebilecek.

(Volkan SINAYUÇ)

