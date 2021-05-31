Cafer Teke hayatını kaybetti

CHP’nin eski Merkez İlçe Başkanlarından merhum Ali Teke ile merhume Döndü Teke’nin oğlu, Çorum Belediyesi’nden emekli zabıta komiseri Ali Teke (60), yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.

Nazegül Teke’nin eşi, Fırat ve Ceyhun Teke’nin babaları Cafer Teke için Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı’nda bir cenaze töreni düzenlendi. Burada helallik alınmasının ardından merkeze bağlı Seydimçakallı Köyü’nde toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

