Cafer Güneş toprağa verildi
Bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yakalandığı karaciğer kanseri hastalığı nedeni ile tedavi gören Emekli Öğretmen Cafer Güneş (80) merkeze bağlı Ahmetoğlan Köyü’nde son yolculuğuna uğurlandı.
Güncel 29.05.2022, 18:34
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Emekli öğretmen Şirin Güneş'in eşi, Sağlıkçı Ayla Güneş'in babası Cafer Güneş'in cenazesi önceki gün Hacı Baştaş Veli Kültür Vakfı’nda Dede Şahin Polat'ın Dua ve Gülbengleri ile yapılan cenaze töreninin ardından Ahmetoğlan köyünde defnedildi.
Cenaze törenine Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatci ve yönetim kurulu üyeleri, ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, CHP önceki dönem il Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, CHP İl Saymanı Nejdet Biçer, önceki Dönem CHP İl Yöneticileri Kenan Özcan ve Güngör Atak ile çok sayıda vatandaşr katıldı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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