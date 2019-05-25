Çadırda iftarı Bülent Keser ve ailesi karşıladı

Gönülleri birleştiren Ramazan ayı nedeni ile bu yıl İnönü Caddesi AHL Park AVM yanındaki Kerebigazi Otoparkı içerisine kurulan ve her akşam yaklaşık 1000 kişinin ağırlandığı Ramazan Çadırı’nda önceki akşam iftarı da işadamı Bülent Keser ile ailesi karşıladı.

Belediye görevlilerinin dua ve ilahileri ile renk kattığı iftara ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Belediye Meclis Üyesi Kenan Özüyağlı, baba Hüseyin Keser, anne Güler Keser, işadamı Bülent Keser ile ailenin misafirleri de katıldı.

(Aliye ÖNCEL)