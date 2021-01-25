Caddy’nin “beşinci nesli” bu hafta Türkiye pazarında

Beşinci nesil Caddy, tamamen yeni ve geliştirilmiş farklı sürüş destek sistemleriyle daha güvenli hale gelirken, sunduğu birçok özellikle de sınıfının en dijital ve en güvenli aracı olma özelliğine sahip. Dijitalleştirilmiş yüksek teknolojiye sahip Dijital Gösterge Paneli ve genişletilmiş iç mekanıyla, konfor seviyesi yükseltilen Yeni Caddy, dört silindirli 2.0 litrelik TDI motor, bir önceki nesline göre yaklaşık yüzde 20 oranında daha fazla güç (ve yüzde 25 oranında daha fazla tork sunuyor.

İlk olarak 1979 yılında Volkswagen’in ABD’deki fabrikasında pick-up karoserle ve Rabbit adıyla otomotiv dünyasına giren Caddy, bilinen bu ismine, 1982 yılında Avrupa’daki lansmanıyla kavuştu. 1996 yılında ikinci, 2003-2015 yılları arasında üçüncü ve 2020 yılına kadar dördüncü nesil Caddy ile devam eden başarı hikayesi, modelin hiç olmadığı kadar güçlü, konforlu, teknolojik ve güvenli beşinci nesliyle devam ediyor.

sunulduğu günden bu yana tüm dünyada 3 milyon adetten fazla satış rakamına ulaşan Caddy, Doğuş Otomotiv’in distribütörlüğünde, 1998 yılından itibaren Türkiye’de bu segmentte yaklaşık 180 bin adetlik bir satış rakamını yakaladı ve 2012-2020 yılları arasında kendi sınıfında 8 kez ithal pazar lideri olma başarısı gösterdi.

Yeni teknolojileri ve yeni tasarımıyla sınıfının en iddialı modeli olmayı sürdüren Yeni Caddy’nin ‘Impression’ modeli 224 bin 900 TL’den, ‘Life’ modeli 241 bin 900 TL’den, ‘Style’ donanım seviyesindeki modeli ise 279 bin 900 TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla satın alınabiliyor. Caddy’nin ‘Cargo’ versiyonu ise 172 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

(Haber Merkezi)