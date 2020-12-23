“Caddeler bisiklet yoluna kavuşsun”

Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıklanan bisiklet yolu uygulamasını desteklerini vurgulayan Platform üyeleri, bazı işyeri sahiplerinin tepkisi üzerine projede değişiklik kararı alınmasını ise eleştirdiler.

“Gazi ve İnönü Caddeleri bisiklet yoluna kavuşsun” çağrısında bulunan Çorumlu bisiklet tutkunları, bir takım tepkiler üzerine alınan acele kararların vatandaşın memnuniyetini kazanmış bir uygulamayı ortadan kaldırmaması gerektiğini dile getirdiler.

Çorum’un bisiklet şehri olması yönünde atılan adımları olumlu bulduklarını anlatan bisikletliler, ÇORBİS başta olmak üzere, bisiklet dağıtımı ve bisiklet yolları uygulamalarının Türkiye’ye örnek olduğunu hatırlattılar.

“LÜTFEN BU ÇAĞRIYA KULAK VERİN”

“Bisiklet kullanımı devlet ve yerel yönetimlerce teşvik edilirken, Çorum’da bisikletli sayısında gözle görülür bir artış yaşanırken önce bisiklet yolu müjdesi verilip bir hafta geçmeden geri adım atılması anlaşılabilir bir durum değil” diyen Platform üyeleri, “Gazi Caddesi’nde yapımına başlanan bisiklet yolunun bir hafta sonra kaldırılmasını şaşkınla takip ettik. Belediye Başkanımız bisiklet yolunun daraltılarak yapımına devam edileceğini söylerken, yardımcısı ise ‘paylaşımlı bisiklet yolu’ yapılacağını açıkladı” diye konuştular.

Taşıtlarla bisikletlilerin aynı yolu kullandığı, mevcut durumdan bir farkı olmayan ‘paylaşımlı bisiklet yolu’nun güvenli bir ulaşım imkânı sağlamayacağına işaret eden bisikletliler, “Allah muhafaza herhangi bir arkadaşımızın başına bir kaza gelse, ölüm ya da kalıcı sakatlanma söz konusu olsa bunu neyle izah edeceksiniz?” diye sordular.

“FAYDASINI GÖRMEDEN KARAR VERMEYİN”

Meseleye vakıf olmayan kimselerce yapılan açıklamalara da itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çeken bisikletliler, ana arterlere yapılacak bisiklet yollarının trafik akışını olumlu yönde etkileyeceğini vurgulayarak şunları söylediler:

“Ambulans ve itfaiye aracı geçişlerinde sürücülerin yanaşabileceği bisiklet yolları, akülü araç kullanan engelli vatandaşlarımız için de alternatif güvenli ulaşım hattı olacak.

Dükkânlarının önünü işgal eden araçlardan dert yanan esnafımız ve de çift sıra parklardan dolayı tıkanan trafikte dakikalarca beklemek zorunda kalan sürücülerimiz de bisiklet yollarının faydasını kısa sürede gözlemleyecektir.”

“ÇORBİS İÇİN DE BİSİKLET YOLU ŞART”

Recep Tayyip Erdoğan Caddesi başta olmak üzere işlek güzergâhlardaki bisiklet yolu uygulamalarının da halkın takdirini kazandığını vurgulayan bisikletliler, Gençlik ve Spor Bakanı ile Hollanda Büyükelçisi gibi misafirlerin de Çorum ziyareti sırasında buna şahit olduklarını hatırlattılar.

Her caddeye bisiklet yolu yapılmasını talep eden Platformu üyeleri, aksi takdirde bu alandaki tüm gayret ve teşviklerin heba olacağını söylediler.

Bisiklet yolu konusundaki uygulamaların ve verilen sözlerin takipçisi olacaklarının altını çizen, bisiklet tutkunları, sosyal platformlarda dile getirdikleri haklı tepkilerini sahada da sürdüreceklerini sözlerine eklediler. (Haber Merkezi)