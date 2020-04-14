Cadde ve sokaklar yıkanıyor

Belediye, Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve Özel Elitpark Hastanesi civarını da virüslere karşı yıkayıp dezenfekte etti. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da tüm bu çalışmaları yakından takip ediyor. Yıkama çalışmalarını yerinde inceleyen Aşgın Çorum’un genelinde cadde ve sokakların dezenfekte edildiğini söyledi. Dezenfeksiyon ekibine kolaylıklar dileyen Başkan Aşgın, “Ekiplerimiz cadde cadde, sokak sokak hiç durmadan gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Nasıl ki sağlık çalışanları, emniyet teşkilatımız, jandarmamız, vefa gurubumuz çok büyük özveri gösteriyorlarsa dezenfeksiyon ekibimiz de bir özveriyle çalışıyor. Kendilerine hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Aşgın, koronavirüsle mücadele kapsamında gece gündüz çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek “Hemşehrilerimiz evlerinde kalsınlar. Biz onlar için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)