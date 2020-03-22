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Cadde ve sokaklar deterjanla yıkandı

Çorum Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ana arterler ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerleri yıkadı. 

Cadde ve sokaklar deterjanla yıkandı

Çorum Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında ana arterler ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerleri yıkadı. 

22 Mart 2020 Pazar 18:21
Cadde ve sokaklar deterjanla yıkandı

Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren şehrin ana arterlerini ve halkın yoğun olarak kullandığı önemli noktaları yıkayan ekipler sonrasında ise yıkadıkları yerleri dezenfekte çalışmalarını tamamladı.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da çalışmaları bizzat yerinde inceledi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasıyla birlikte yoğun bir şekilde çalışmalara başladıklarını ve halkın yoğun olarak kullandığı yerleri dezenfekte ettiklerini söyledi. Ekiplerin gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür eden Başkan Aşgın, çalışmaların hiç durmadan devam edeceğini, Çorum halkının içinin rahat olmasını istedi. 


Çorum’un simgesi olan tarihi Saat Kulesine de zarar vermeyecek şekilde temizlik çalışması yaptıklarının altını çizen Başkan Aşgın, “Tarihi Saat Kulemize zarar vermeyecek şekilde özel solüsyon kullandık. Tazyik kullanmadan Saat Kulemizin tozunu toprağını temizledik” diye konuştu.  

(Haber Merkezi) 
 

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