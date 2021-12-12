Cadde ortasında silahlı kavga yaralılar var

Olay, Osmancık Caddesinde meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan kişiler cadde ortasında silahlı kavgaya tutuştu. Açılan ateş sonucu R.Ç.( 21), ile birlikte o sırada olay yerinde tesadüfen geçen aralarında bir imamında bulunduğu M A.,(20), C G.,(39) ve Y A.,(21), bulunduğu üç kişi vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Silahlı kavga sırasında bazı iş yerleri ile araçlarda zarar gördü. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis silahlı kavganın yaşandığı yerde güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı.