Cadde Dürüm hizmete girdi

Geçtiğimiz gün düzenlenen açılış törenine Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum Berberler, Kuaför ve Güzellik Salonları Esnaf Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, CHP Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut ve çok sayıda davetli katıldı.

İşletme sahibi Orhan Başaran açılışta yaptığı konuşmada; “Kaliteli hizmet ve lezzeti bir araya getirdik. Çorum halkına en iyi hizmeti en uygun fiyata sunmayı hedefliyoruz. Sosumuz özel ve kendimize ait. Ürün gramajımız bir kişinin çok rahat doyacağı miktardadır. Cadde dürüm, et dürüm, tavuk dürüm, Adana dürüm, köfte dürüm, ciğer dürüm, tabak servis tavuk, tavuk şiş ve çorba çeşitleri ile Çorumlulara hizmet verecektir. Çorumlular 0364 502 25 00 numaralı telefondan paket servis imkanından yararlanabilir. Ayrıca tüm Çorumluları Cadde Dürüm’e bekliyoruz” dedi.



(Yusuf ÇINAR)

