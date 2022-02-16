Son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı Çorum’da, karla mücadele çalışmaları ile takdir toplayan Çorum Belediyesi, karların erimesiyle birlikte aynı tempoyla çalışmaya devam ediyor. Ekipler bu defa karla mücadele çalışmaları kapsamında buzlanmayı önlemek için yola serpilen tuzlu kum kalıntılarının temizliğini yapıyor. Şehrin genelinde çalışma başlatan Çorum Belediyesi ekipleri cadde cadde, sokak sokak temizliğe devam ediyor. Çalışmaları sırasında zabıta trafik ekipleri de anons yaparak park halindeki araçların kaldırılmasını sağlarken temizlik ekipleri de yolları ve yaya kaldırımlarını tazyikli su ile yıkadı.

Varinli Caddesi ve Cemilbey Caddesi’nde devam eden temizlik çalışmalarını inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, karla mücadelede olduğu gibi temizlik çalışmalarına da gece gündüz demeden aralıksız olarak devam ettiklerini söyledi. Girilmedik sokak ve cadde bırakmadan tuzlu kum kalıntılarının tamamen temizleneceğini ifade eden Yağbat, “Yoğun bir tempoyla çalışan belediye ekibimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan da temizlik çalışmalarının yapıldığı bölgelerde, yol kenarına park ettikleri araçları bir süreliğine kaldırarak ekiplerimize yardımcı olmalarını rica ediyorum” dedi.



