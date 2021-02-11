“Cacabey isminin verilme önerisini destekliyoruz”

Cacabey’in Selçuklu Devleti döneminde Kırşehir’de kendi ismiyle anılan medresede Gökbilim araştırmaları yapmış önemli bir bilim insanı, aynı zamanda devlet adamı olduğunu hatırlatan MHP İl Başkanı Karapıçak, ayrıca döneminde bütün resmî yazışmalarını Türkçe olarak yaptığını Türkçe’nin Devlet Dili olarak yerleşmesinde de önemli katkılar sağladığını kaydetti.

13.yy da Gökbilim alanında çok ciddi araştırma ve elde ettiği sonuçlarla bilim tarihinde de mümtaz bir yere sahip olduğunu belirten Agah Karapıçak, “Bu özellikleriyle tarihimizin parlak yıldızlarından biri olan Cacabey’in Genel Başkanımız tarafından Astronot kelimesinin yerine kullanılması önerisi, tarihi bir derinliğe, milli bir anlayışa dayanmaktadır. Aynı zamanda Bilge Liderimizin bu önerisi bilim insanlarımıza, bilime meraklı gençlerimize, gücünü şanlı maziden alan aydınlık bir atiyi kurma ödevidir. Bu uğurda gençlerimizi yüreklendirme ve teşvik etme hamlesidir” diye konuştu.

Kendileri için Türk vatanının her beldesinin ve şehrinin değerli olduğunun altını çizen MHP İl Başkanı Karapıçak, Cacabey’in doğduğu topraklardan ziyade yaptığı hizmetlerin anlam ve muhtevasının öneminin büyük olduğunu ifade etti.

Cacabey’in İskilip doğumlu olduğunu kaydeden Agah Karapıçak, “Medresesi ile Kırşehir’de bilimsel çalışmalarını yapmış ve Kırşehir’le anılıyor olsa da tarihi kaynaklarda İskilip İlçemizde doğmuş olduğunun bilgisi bizim için son derece anlamlı ve önemlidir. Bu nedenle, böyle bir değeri gençlerimizin tanıması ve örnek alması için İskilip İlçemizde Belediye Meclisimizce de uygun görülen, içerisinde gözlem evininde olacağı, adına yakışacak bir yere Cacabey ismi verilecektir” şeklinde konuştu.

Cacabey’in Lider Ülke Türkiye hedefi için sembol isimlerden birisi olduğuna işaret eden Karapıçak, “Bu vesile ile gençlerimizin milli teknoloji hamlesine güç katmalarını, meraklarını ve öğrenme arzularını diri ve canlı tutmalarını öneriyoruz. Gençlerimizi birer Cacabey olmaya davet ediyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)