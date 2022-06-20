Çabuk: “Saldırılar karşısında yılmayız”

Çorum’da DEVA Partisi İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen açıklamada İl Başkanı Elvan Can Çabuk ve yçnetimi Milletvekili Yeneroğlu’na yapılan çirkin saldırılara Türkiye’nin 81 ilinden güçlü bir şekilde itiraz ettiklerini söyledi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün haksızlığı, kabadayılığı, hukuksuzluğu koruyan bir metin yayınladığını savunan Çabuk, “Kimin kimden cesaret aldığı ortadadır. İnsanlara parmak sallayanların arkasında kimlerin olduğu ayan beyan ortadadır. Şunu özenle belirtmek gerekir ki; muhatabımız zor şartlarda canını dişine takarak güvenliğimizi sağlayan emniyet personeli değil, polis teşkilatımızı siyasete alet edenlerdir.” dedi.

“SALDIRILAR BİZİ SUSTURAMAZ”

Hukuka ve kanuna uygun davranan, zor şartlarda çalışan tüm emniyet teşkilatı mensuplarına teşekkürlerini sunan Çabuk, şu ifadelere yer verdi: “Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanımıza, Milletvekilimize, yol arkadaşımıza yapılan saldırılar karşısında asla susmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk tanımazların devlet katında görev yapacağı yer olmadığını biliyoruz. Genel Başkanımızın vurguladığı gibi; önümüzdeki ilk seçimde hukuk namına, adalet namına ve demokrasi namına büyük bir zafer elde edeceğiz.”

DEVA Partisi İl Teşkilatı olarak kararlı olduklarını vurgulayan Çabuk, hukuksuzluklara, kabadayılıklara geçit vermeyeceklerini, mücadelelerini ülkede tam demokrasiyi inşa edene dek sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

(Nurdan AKBAŞ)