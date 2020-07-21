ByLock kullanıcısı 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan yapılan açıklamaya göre, HTS analizleri ve yazışmalar sonucu Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen 31 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalandı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerden 4'ünün kamu görevinden ihraç edildiği, 8'inin ise aktif görevde olduğu belirtildi.