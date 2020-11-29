B.V Pasta Hanem yeni yerinde

Bünyamin Varan’ın sahibi olduğu Pasta Hanem sevenleriyle buluştu. Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi No: 105’teki yeni yerinde faaliyetlerine başlayan B.V Pasta Hanem müşterilerine 80 çeşit kurabiye başta olmak üzere tüm pasta ve tatlı çeşitleri ile müşterilerine hizmet etmeye başladı.

“Hatırlanmanın en tatlı hali” sloganı ile yola çıktıklarını ve yıllardır Çorum’da faaliyet gösterdiklerini söyleyen Bünyamin Varan; “Güler yüzlü personelimiz ve birbirinden lezzetli ürünlerimiz ile saygıdeğer Çorumlular’ın hizmetindeyiz. Tüm hemşehrilerimizi birbirinden güzel ürünlerimizin tadına bakmaya davet ediyorum” dedi.

Varan, tüm Çorum halkını doğum günü, düğün, nişan ve resimli özel gün pastaları başta olmak üzere kişiye özel tasarımlar, ekler, malaga, boğaca, butik pasta ve sütlü tatlılarla buluşmaya davet etti.

(Haber Merkezi)