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Buzlanma kazaları arttı

Çorum’da olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda yaralanmalı veya maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Buzlanma kazaları arttı

Çorum’da olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda yaralanmalı veya maddi hasarlı kaza meydana geldi.

12 Şubat 2020 Çarşamba 20:45
Buzlanma kazaları arttı

Yoğun kar yağışı, aşırı soğuklar ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar kayarak kaza yaptı. Çorum’un Sungurlu ilçesinde kar yağışıyla beraber meydana gelen buzlanma, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. İlçede maddi hasarlı trafik kazaları yaşandı. Bir araç yolda takla atarak ters dönerken, başka bir araç ise bir işyerinin duvarına çarptı.

İskilip’te bir traktörün şarampole kayması sonucu iki kişi yaralandı.

İskilip Devlet Hastanesi önünde Misakımilli İlkokulu karşısında ise yağış nedeniyle iki araç birbirine girdi. Kazanın ardından yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçe ve köylerde de kazalar meydana geldi. Yetkililer, sürücüleri tedbirsiz trafiğe çıkmamaları, kar lastiği takmaları, zincir bulundurmaları ve kurullara riayet etmeleri konusunda uyardı.

(Haber Merkezi)

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