Buzağıyı veterinere götürürken kaza yaptı

İskilip ilçesinde iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazayı yapan kişinin hastalanan buzağısını veterinere götüren vatandaş olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, hastalanan buzağını veterinere götüren sürücü, İskilip Devlet Hastanesi istikametinden seyir halindeyken yol kenarında duran başka araca çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücü ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

(Haber Merkezi)