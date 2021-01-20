Son Dakika

Buzağıyı veterinere götürürken kaza yaptı

Çorum’da bir kişi hastalanan buzağısını veterinere götürürken kaza yaptı.

Güncel 20.01.2021, 23:09
28
Buzağıyı veterinere götürürken kaza yaptı

İskilip ilçesinde iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazayı yapan kişinin hastalanan buzağısını veterinere götüren vatandaş olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, hastalanan buzağını veterinere götüren sürücü, İskilip Devlet Hastanesi istikametinden seyir halindeyken yol kenarında duran başka araca çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücü ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
-9°
parçalı bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 21 Ocak 2021
İmsak 06:23
Güneş 07:52
Öğle 12:56
İkindi 15:28
Akşam 17:51
Yatsı 19:14

Gelişmelerden Haberdar Olun

@