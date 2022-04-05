Buzağı desteklemeleri müracaatları başladı

Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği kapsamında yürütülecek olan 2021 yılı buzağı desteklemesinden 120 gün yaşamış ve programlı aşıları tamamlanmış olan Türkvet ile E-ıslah veri tabanlarına kayıtlı 2021 yılı doğumlu buzağıların faydalandırılacağını kaydeden Sarı, “Buzağı desteklemesinden yararlanmak için; Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği üyesi olan yetiştiricilerimiz birlik aracılığıyla, Birlik üyesi olmayan yetiştiricilerimiz ise İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize şahsen dilekçe ile başvuru yapacaktır. Buzağı desteklemesi için 2'nci dönem başvuruları 15 Haziran 2022 tarihinde sona erecektir. Destekleme buzağının doğduğu işletmeye ödenecek olup, doğduğu işletmede 120 günü tamamlama şartı aranmaktadır. 1'inci dönem desteklemeye müracaat eden yetiştiricilerin, 2'nci dönem için ayrıca başvuru yapmalarına gerek yoktur. Buzağıların analarında, ilkine buzağılama yaşı 510-810 gün arasında veya destekleme kapsamındaki buzağılaması ile bir önceki buzağılaması arasındaki süre 235-450 gün olmalıdır. Bu parametreler e-ıslah kayıtlarından, e-ıslahta kayıtlı olmayan ineklerin ise e-ıslahta kayıtlı buzağılarından hesaplanır” dedi.

Normal destek alan buzağılar için buzağı başına 470 TL destek verileceğini belirten Sarı, şu bilgileri verdi:

“Etçi veya kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlama sonucu doğan buzağılar için buzağı başına 700 TL destekleme verilecektir.

Hayvancılık desteklemeleri konusunda daha ayrıntılı bilgi almak isteyen üreticilerimiz; İl Müdürlüğümüz Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne ve İlçelerde ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize başvurabilirler.” (Haber Merkezi)