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Buzağı desteği için dilekçe şartı kalktı

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, buzağı desteklemeleri için dilekçe ile başvuru şartının kalktığını dile getirdi.

Buzağı desteği için dilekçe şartı kalktı

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, buzağı desteklemeleri için dilekçe ile başvuru şartının kalktığını dile getirdi.

17 Nisan 2020 Cuma 19:25
Buzağı desteği için dilekçe şartı kalktı

Tarım Müdürü Sarı, buzağı desteklemeleri için dilekçe ile başvuru şartının kalktığını açıkladı. 01.04.2020 – 15.06.2020 tarihleri arasında yapılması planlanan 2019 Yılı 2. Dönem Buzağı Destekleme Başvuruları için dilekçe alınmayacağını dile getiren Sarı, “Bir defaya mahsus olmak üzere 2019 yılı için birlik üzerinden veya bireysel olarak destekleme başvurusu yapmayanlar dilekçe vermelerine gerek olmaksızın başvuru yapmış sayılacaklar” diye konuştu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Sarı “Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında üreticilerimizin evlerinde kalmalarının hayati önem arz ettiği bu salgın günlerinde, 2019 yılı 2. Dönem buzağı desteklerinden yararlanmak isteyen üreticilerimizin işlemleri bir defaya mahsus olmak üzere yazılı talepte bulunmalarına gerek olmaksızın yenilenecektir. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diler, sağlıklı ve bereketli günler dilerim” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

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