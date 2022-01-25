Buz gibi havada halk ekmek kuyruğu

Buz gibi havada, Bahabey Caddesi’nde vatandaşlar halk ekmek kuyruğunda dakikalarca bekledi.

Yoldan geçerken durumu fark eden CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, halk ekmek kuyruğunda bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

“GÖRÜNTÜ SOVYET ÜLKELERİNDEN DEĞİL”

Vatandaşların ucuz ekmek alabilmek için soğuk havada, ekmek büfesi önünde kuyruğa girmesine ilişkin açıklama yapan Tahtasız, “Bu görüntü geçmişten, Sovyet ülkelerinden değil… 2022 Türkiye’sinde Çorum- Bahabey İpek taksi Ekmek büfesi… Halkı 1 ekmeğe muhtaç eden rant düzeninin adı AKP’dir” dedi.



