Buz çözücü ekip görev başında
Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, soğuk havanın etkisiyle yaya yollarında ve kaldırımlarda oluşan buzlanmalara karşı yoğun mücadele veriyor. Oluşturulan ekipler, cadde ve sokaklarda, yaya kaldırımlarında oluşan ya da oluşabilecek buzlanmaya karşı durmadan mücadele ediyor.
Güncel 24.12.2021, 19:22
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Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, oluşturdukları ekiplerin kar ve buzlanmaya karşı çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirterek “Cadde, kavşak, kaldırımlar, meydan gibi önemli yerlerde karla mücadele ekiplerimiz sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Hemşehrilerimizin sorun yaşamaması, olası kazaların önüne geçilebilmesi için yolları ve kaldırımları solüsyon (kar ve buz çözücü) ile açıyoruz.” diye konuştu.
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