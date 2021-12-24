Buz çözücü ekip görev başında

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, oluşturdukları ekiplerin kar ve buzlanmaya karşı çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirterek “Cadde, kavşak, kaldırımlar, meydan gibi önemli yerlerde karla mücadele ekiplerimiz sabahın ilk saatlerinden itibaren çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Hemşehrilerimizin sorun yaşamaması, olası kazaların önüne geçilebilmesi için yolları ve kaldırımları solüsyon (kar ve buz çözücü) ile açıyoruz.” diye konuştu.