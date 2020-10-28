“BÜYÜYÜNCE ATATÜRK OLACAĞIM”

“Dünyanın en güzel 10 çocuğu” yarışmasına aday gösterilen 7 yaşındaki “harika çocuk” Onur Karamanlıoğlu da, bu anlamlı güne “Büyüyünce Atatürk Olacağım” şiiriyle bir başka anlam kattı.

İstanbul’da yaşayan Çorumlu inşaat mühendisi Sinan Karamanlıoğlu’nun oğlu olan minik Onur’un videosu, izleyenleri hem duygulandırıyor, hem de heyecanlandırıyor.

İŞTE ALTIN KALPLİ ÇOCUĞUN ATATÜRK İLE İLGİLİ SÖYLEDİKLERİ

Bana soruyorlar ‘Büyüyünce ne olacaksın?’

Ben de ‘Atatürk olacağım’ diyorum.

Gülüyorlar.

‘Sarı saçlı mavi gözlü olmakla Atatürk olmaz’ diyorlar.

Bazıları ise ‘Atatürk olmak o kadar kolay mı’ diyor

Evet Atatürk olmak ülkeni, bayrağını ve milletini çok ama çok sevmek demek.

Atatürk olmak bir ülkeyi yoktan var etmek demek.

Atatürk olmak binlerce yıl ötesini görebilmek demek.

Atatürk olmak onun gibi düşünmek ve açtığı yoldan ilerleyebilmek demek.

Atatürk olmak Ne mutlu Türküm diyebilmektir.

Şimdi size bir daha söylüyorum ben büyüyünce ne mi olacağım söz, size söz veriyorum ben büyüyünce Atatürk olacağım.