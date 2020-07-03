Büyüleyici doğa gezisi
Çorum Hitit Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (HİDAK) üyeleri Alagöz Yaylası’nda doğa gezisi yaptı.
Güncel 03.07.2020, 19:45
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Yemyeşil doğasıyla büyüleyen ve Çorum merkeze çok yakın olan yayla, katılımcıları çiçek tarlaları ile karşıladı. Farklı meslek gruplarından 24 katılımcı 17 kilometre yürüyerek Laçin’in saklı cenneti Yeşilgöl mesiresine ulaştı.
Kulüp Başkanı Gürkan Yağmur, “Motorlu taşıtlarla ulaşımın çok rahat olmadığı bu rotada doğa tüm güzellikleriyle karşılıyor insanları. Yeşilgöl göletine su çekmek için Yeşilgöl şelaleri altına yapılan yoldan sonra insanların biraz daha fazla ilgi gösterdiği şelalelere ulaşım şuan da maalesef yabani otlar, ısırgan otları ve devrilen ağaç yüzünden zorlanmış durumda. Yetkililerin konuyla alakalı gerekli çalışmayı planlayacaklarını umuyoruz” dedi.
(Haber Merkezi)
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