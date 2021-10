“Büyüklerin tecrübeleri yolumuza ışık tutuyor”

Çorum siyasetinin önemli isimlerinden Türkoğlu’nu ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Milletvekili Ceylan, Türkoğlu’nun engin tecrübelerinden her zaman istifade ettiğini söyledi.

Birikimiyle, kurumsal hafızasıyla Adnan Türkoğlu’nun bir siyaset adamı olduğuna vurgu yapan Ceylan, “Kurduğu ilişkilerle, hayatına ciddi katkılar sunan bir büyüğümüzdür. Vekilimizin önerileri her zaman için bizim başımızın üstündedir. Bir siyasetçi olarak, kurumsal hafızadan, tecrübeden ve o birikimden yararlanmaya devam edeceğiz” dedi.

Çorum için her zaman değerli büyüklerin engin tecrübelerinden yararlanmak istediklerini ifade eden Milletvekili Ceylan, Türkoğlu’nun da bu büyüklerden bir tanesi olduğunu söyledi.

Adnan Türkoğlu’nun Çorum’a yaptığı önemli hizmetleri olduğunu belirten Ceylan, kendisine milletvekilliği döneminde Çorum’a getirdiği yatırımlardan dolayı ayrıca teşekkür etti.

