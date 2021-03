“Büyüklerimiz, gölgesinde sevgi ve huzur hissedilen ulu çınarlardır” 

“Yaşlılarımızın, toplumumuzun bugününün mimarları “ olduğuna işaret eden Milletvekili Ceylan; “Yaşlılarımız, milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak, gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi üstlenen, değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan, toplumsal hayatımızın en kıymetli hazinelerindendir. Tecrübelerinden istifade ettiğimiz, kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz, bizlere her konuda yol gösteren değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet; hiç şüphesiz, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır” dedi.

Tarihi boyunca çocukların ve yaşlıların korunmasına önem veren ülkemizin, geçmişte yaşama etkin biçimde katılarak, bugünün yapılanmasında önemli görevler üstlenen yaşlılara ilgi, sevgi ve saygı göstermek, gereksinim duyduklarında yanlarında olma şiarıyla yaptığı çalışmalarda tüm dünya ülkelerine örnek olduğunu vurgulayan Ahmet Sami Ceylan; “Dünyanın bugün karşı karşıya kaldığı salgın felaketinde Covid 19 virüsünün yarattığı hastalıktan en çok zarar gören kesim olan yaşlıların korunması ve yaşatılması konusunda gelişmiş olduğunu ve hatta küresel güç olduğunu iddia eden birçok ülke bu sınavda başarısız olmuş; bir toplumun yapısının ana direği olan yaşlı nüfusundan ağır kayıplar vermiştir. Devletimizin aldığı tedbirler, tebliğ ettiği uyarılar ve Milletimizin yaşlısına duyduğu hassasiyet ve sahiplenme ile Türk Kültürünün eşsizliği bu zor günlerde kendini kanıtlanmıştır” dedi.

Çorum Milletvekili Ceylan; “Her zaman deneyim ve tecrübelerinden yararlandığımız toplumumuzun rehberleri olan büyüklerimizi sadece özel gün ve haftalarda değil yılın her gününde hatırlayarak onlarla birlikte olduğumuzu onlara hissettirmeliyiz. Onları, tecrübelerinden faydalanacak birer rehber ve evimizin huzur kaynağı olarak bilmeliyiz. Unutmamamız gereken bir gerçek de şudur ki: Bugünün gençleri, yarının ihtiyarlarıdır. Her ne kadar devletimiz huzur evlerinde, kimsesiz ve yaşlılarımıza, yeterli derecede maddi ve manevi imkanları sunsa bile, onların manen rahat edecekleri yegane yerleri, evlatlarının yanıdır. Şunu çok açık bir şekilde bilmeliyiz ki; onlar bizim için bir yük değil, saadet kaynağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, yaşlılarımızın Yaşlılar Haftası’nı kutluyorum. Onların sadece bu hafta değil daima baş tacımız olduğunu özellikle vurgulayarak, sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyor, saygılarımı sunuyorum” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)