“Büyükler çocuklara örnek olmalı”

Öncelikle anne ve babaların bu önlemler konusunda çocuklarına örnek olması gerektiğini ifade eden Kahraman, devlet yetkililerinden de toplumsal ve bireysel olarak katkı sağlayacak çalışmalar beklediklerini anlattı. Çorum’da dezenfekte ve temizlik işlerinde birçok şehre örnek olacak şekilde çalışma yapıldığına dikkat çeken Kahraman, “Ülkemizde merkezi yönetim olarak bazı noksanlık olsa da yerelde siyasi görüş ve fikirlerimiz ne olursa olsun bugün bir ve beraber olma, kardeşlik ve dayanışmaya çok çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçmekteyiz. Yüce Allah'tan temennimiz ve niyazımız en kısa zamanda bu belalardan başta ülkemizi ve de dünyayı kurtarsın inşallah. Bu vesileyle hastanelerimizde özveriyle gece gündüz çalışmakta olan başta doktor ve hemşirelerimiz olmak üzere güvenlikçisinden hasta bakıcısına hizmetlisine kadar tüm değerli sağlık personelimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz” dedi.