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“Büyükler çocuklara örnek olmalı”

Türk-İş ve Şeker-İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman, Tüm Dünya'da oldu gibi ülke olarak zor günler geçirildiğini belirterek, Bu zorlukları atlatabilmek için devlet tarafından alınan tedbirler olduğu gibi halk ve birey olarak insanların da tedbirler alması gerektiğini dile getirdi.

“Büyükler çocuklara örnek olmalı”

Türk-İş ve Şeker-İş İl Temsilcisi Sefer Kahraman, Tüm Dünya'da oldu gibi ülke olarak zor günler geçirildiğini belirterek, Bu zorlukları atlatabilmek için devlet tarafından alınan tedbirler olduğu gibi halk ve birey olarak insanların da tedbirler alması gerektiğini dile getirdi.

30 Mart 2020 Pazartesi 18:43
“Büyükler çocuklara örnek olmalı”

Öncelikle anne ve babaların bu önlemler konusunda çocuklarına örnek olması gerektiğini ifade eden Kahraman, devlet yetkililerinden de toplumsal ve bireysel olarak katkı sağlayacak çalışmalar beklediklerini anlattı. Çorum’da dezenfekte ve temizlik işlerinde birçok şehre örnek olacak şekilde çalışma yapıldığına dikkat çeken Kahraman, “Ülkemizde merkezi yönetim olarak bazı noksanlık olsa da yerelde siyasi görüş ve fikirlerimiz ne olursa olsun bugün bir ve beraber olma, kardeşlik ve dayanışmaya çok çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçmekteyiz. Yüce Allah'tan temennimiz ve niyazımız en kısa zamanda bu belalardan başta ülkemizi ve de dünyayı kurtarsın inşallah. Bu vesileyle hastanelerimizde özveriyle gece gündüz çalışmakta olan başta doktor ve hemşirelerimiz olmak üzere güvenlikçisinden hasta bakıcısına hizmetlisine kadar tüm değerli sağlık personelimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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