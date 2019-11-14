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“Büyükerşen’i örnek alacağız”

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ve Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak amacıyla Eskişehir’e gitti.

“Büyükerşen’i örnek alacağız”

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi ve Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak amacıyla Eskişehir’e gitti.

14 Kasım 2019 Perşembe 16:54
“Büyükerşen’i örnek alacağız”

Yerel yönetimlerin duayen ismi, Eskişehir’i Türkiye’nin en modern kentlerinden birisi haline getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret eden Tüfekçi ve Aylar, Büyükerşen’in Eskişehir'e kazandırdığı projelerden yola çıkarak tecrübelerinden yararlanma imkanı buldular.

Büyükşehir Belediyesi’nin ardından Odunpazarı Belediyesi’ne geçen Tüfekçi ve Aylar, burada da Odunpazarı Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi Kazım Kurt ile bir araya geldiler. Ziyarette, Mecitözü ve Odunpazarı belediyeleri arasındaki işbirliğinin ve koordinasyonun sağlanması noktasında görüş alışverişinde bulunuldu.

CHP Çorum heyeti son olarak Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı ziyaret etti. Ziyarette yerel yönetimler konusunda yapılabilecek çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuldu.

(Taner ŞİMŞEK)

Son Güncelleme: 14.11.2019 20:10
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