Büyükelçilik Müsteşarı Ümit Öktem’e Hitit Güneşi plaketi

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Proje Koordinatörü ve Belediye Strateji Geliştirme Müdürü Ömer Maz, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Lütfullah Şirin ve Çorum Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Turgut İlgü, Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliği Müsteşarı Ümit Öktem’i ve Konsolosluk başkâtibi Murat Tekden'i ziyaret etti.

Dost ve müttefik ülke Macaristan’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çorumluların ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın selamını getirdiğini söyleyen Başkan Yardımcı Yağbat, “Çorum Belediyesi olarak proje ortaklarımız Hitit Üniversitesi ve TSO ile birlikte “Şehir Eşleştirme Hibe Programı çalışma ziyaretimizin her iki ülke ve şehir arasında güzel sonuçlar ortaya koyacağına inanıyorum” dedi.

Büyükelçilik Müsteşarı Ümit Öktem ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Çorum heyetine teşekkür etti.

Başkan Yardımcısı Yağbat günün anısına Müsteşar Öktem'e Hitit Güneşi figürünün bulunduğu plaket takdim etti.

(Volkan SINAYUÇ)