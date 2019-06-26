Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 21°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
94831
ALTIN
261.669
DOLAR
5.7675
STERLİN
7.3254
EURO
6.5664

Büyükelçilik Müsteşarı Ümit Öktem’e Hitit Güneşi plaketi

Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında sürdürülebilir yapılar oluşturmayı hedefleyen “Şehir Eşleştirme Hibe Programı” kapsamında Çorum heyeti Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti.

Büyükelçilik Müsteşarı Ümit Öktem’e Hitit Güneşi plaketi

Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında sürdürülebilir yapılar oluşturmayı hedefleyen “Şehir Eşleştirme Hibe Programı” kapsamında Çorum heyeti Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti.

26 Haziran 2019 Çarşamba 21:40
Büyükelçilik Müsteşarı Ümit Öktem’e Hitit Güneşi plaketi

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Proje Koordinatörü ve Belediye Strateji Geliştirme Müdürü Ömer Maz, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Lütfullah Şirin ve Çorum Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Turgut İlgü, Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçiliği Müsteşarı Ümit Öktem’i ve Konsolosluk başkâtibi Murat Tekden'i ziyaret etti.

Dost ve müttefik ülke Macaristan’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çorumluların ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın selamını getirdiğini söyleyen Başkan Yardımcı Yağbat, “Çorum Belediyesi olarak proje ortaklarımız Hitit Üniversitesi ve TSO ile birlikte “Şehir Eşleştirme Hibe Programı çalışma ziyaretimizin her iki ülke ve şehir arasında güzel sonuçlar ortaya koyacağına inanıyorum” dedi.

Büyükelçilik Müsteşarı Ümit Öktem ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Çorum heyetine teşekkür etti.

Başkan Yardımcısı Yağbat günün anısına Müsteşar Öktem'e Hitit Güneşi figürünün bulunduğu plaket takdim etti.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Hacı Ömer Cerit vefat etti
Hacı Ömer Cerit vefat etti
2 kazada 5 yaralı
2 kazada 5 yaralı
Belediye’den su borcu için uyarı
Belediye’den su borcu için uyarı
Burcu & Cengiz çifti hayatlarını birleştirdi
Burcu & Cengiz çifti hayatlarını birleştirdi
“Yaşadığımız şehre hep birlikte sahip çıkalım”
“Yaşadığımız şehre hep birlikte sahip çıkalım”
HİTÜ’de 4. Çocuk Üniversitesi başladı
HİTÜ’de 4. Çocuk Üniversitesi başladı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim