Büyükelçi, Hollanda’nın tarımsal desteklerini anlattı

Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Hollanda Büyükelçiliği ve Çorum Belediyesi işbirliğiyle yürütülen “Türkiye’nin Yeşil Hikâyeleri” programı kapsamında ilimize gelen Hollanda Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet ve beraberindeki heyeti, makamında ağırladı. Ardından Hollanda Tarım Ataşesi Maarten Wegen, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve Çorum TSO Yönetim Kurulu üyelerinin katılımlarıyla bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda Maarten Wegen, Hollanda tarımı, uygulamaları ve süreçleri, özellikle Hollanda devleti tarafından üniversiteler- üreticiler ve devlet üçgeni çerçevesinde oluşturulan yapı, tarım politikalarının belirlenmesi ve Ar-Ge ile inovasyon çalışmalarının önemini paylaştı.

Ayrıca, Hollanda Tarım Ataşesi Maarten Wegen, Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Dalgıçlar Süt ve Süt Ürünleri firmasını ziyaret ederek firma faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve fabrika üretim alanında incelemelerde bulundu.

(Haber Merkezi)