Adalet ve Kalkınma Partisi Çorum eski Milletvekili, Azerbaycan Büyükelçisi hemşehrimiz Doç. Dr. Bağcı, Kurban Bayramı nedeni ile memleketi Çorum’a geldi.

Büyükelçi Bağcı, Çorum’da Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı da makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Azerbaycan Büyükelçisi hemşehrimiz Doç. Dr. Cahit Bağcı’yı Belediye’de ağırladıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Aşgın, nazik ziyareti için kendisine teşekkür etti.

Başkan Aşgın ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Azerbaycan Büyükelçisi, hemşehrimiz Cahit Bağcı ile kardeş şehrimiz Fuzuli hakkında sohbet ettik. Karabağ’ın bağımsızlık mücadelesi sırasında başlayan iki şehrin kardeşliği ile ilgili resmî prosedürlerin tamamlanmasında ve Eylül ayı içerisinde kardeşlik protokolünün imzalanacak olmasında büyük gayret sarfeden Sayın Büyükelçimize şükranlarımı sunuyorum. Can Azerbaycan’a selam olsun” görüşüne yer verdi.

Büyükelçi Bağcı da nazik evsahipliği nedeni ile Başkan Aşgın’a teşekkür ederek şahsında tüm Çorumluların bayramını kutladı.



(Volkan SINAYUÇ)

