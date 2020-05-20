Büyükdivan Köyü bayraklarla donatıldı

Korona virüs salgını nedeniyle geniş katılımlı bir şekilde kutlanamayan 19 Mayıs, yine de yurdun birçok köşesinde farklı etkinliklerle özüne yakışır bir şekilde kutlandı.

Çorum merkeze bağlı Büyükdivan Köyü’nde Muhtar Servet Aksoy öncülüğünde köyün tamamı Türk Bayrağı ile donatılırken, köy içerisinde de çeşitli kutlama etkinlikleri düzenlendi. (Haber Merkezi)