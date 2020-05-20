Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 33°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
102529
ALTIN
382.045
DOLAR
6.7830
STERLİN
8.3240
EURO
7.4328
19 MAYIS İÇİN UÇTULAR
19 MAYIS İÇİN UÇTULAR
Çorumlu Jandarma Başçavuş kazada yaralandı
Jandarma Başçavuş kazada yaralandı
Öğrenciler 19 Mayıs’a özel klip hazırladı
Öğrenciler 19 Mayıs’a özel klip...
Çorum’da 101. yıl coşkusu
Çorum’da 101. yıl coşkusu

Büyükdivan Köyü bayraklarla donatıldı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yıldönümü nedeniyle merkeze bağlı Büyükdivan Köyü, Türk bayraklarıyla donatıldı. 

20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:54
197 Okunma
Büyükdivan Köyü bayraklarla donatıldı

Korona virüs salgını nedeniyle geniş katılımlı bir şekilde kutlanamayan 19 Mayıs, yine de yurdun birçok köşesinde farklı etkinliklerle özüne yakışır bir şekilde kutlandı.
Çorum merkeze bağlı Büyükdivan Köyü’nde Muhtar Servet Aksoy öncülüğünde köyün tamamı Türk Bayrağı ile donatılırken, köy içerisinde de çeşitli kutlama etkinlikleri düzenlendi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Sokağa çıkma yasağı öncesi çarşıya akın ettiler
Sokağa çıkma yasağı öncesi çarşıya akın ettiler
19 MAYIS İÇİN UÇTULAR
19 MAYIS İÇİN UÇTULAR
Öğrenciler 19 Mayıs’a özel klip hazırladı
Öğrenciler 19 Mayıs’a özel klip hazırladı
Çorumlu Jandarma Başçavuş kazada yaralandı
Çorumlu Jandarma Başçavuş kazada yaralandı
Kuşsaraylılar yasta!
Kuşsaraylılar yasta!
Çorum’da 101. yıl coşkusu
Çorum’da 101. yıl coşkusu

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim