Korona virüs salgını nedeniyle geniş katılımlı bir şekilde kutlanamayan 19 Mayıs, yine de yurdun birçok köşesinde farklı etkinliklerle özüne yakışır bir şekilde kutlandı.
Çorum merkeze bağlı Büyükdivan Köyü’nde Muhtar Servet Aksoy öncülüğünde köyün tamamı Türk Bayrağı ile donatılırken, köy içerisinde de çeşitli kutlama etkinlikleri düzenlendi. (Haber Merkezi)
Büyükdivan Köyü bayraklarla donatıldı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yıldönümü nedeniyle merkeze bağlı Büyükdivan Köyü, Türk bayraklarıyla donatıldı.
20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:54
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Korona virüs salgını nedeniyle geniş katılımlı bir şekilde kutlanamayan 19 Mayıs, yine de yurdun birçok köşesinde farklı etkinliklerle özüne yakışır bir şekilde kutlandı.