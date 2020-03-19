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“Büyük zafer, Türkiye’nin kuruluşundaki yolu aydınlattı”

Vali Mustafa Çiftçi, Türk ve Dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi’nin, tarih boyunca hürriyet ve istiklâlini her şeyin üstünde tutan, gerektiğinde bu uğurda büyük mücadeleler veren, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmeyen Türk Milleti’nin kahramanlık destanlarından biri olarak tarihindeki yerini aldığını dile getirdi.

“Büyük zafer, Türkiye’nin kuruluşundaki yolu aydınlattı”

Vali Mustafa Çiftçi, Türk ve Dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi’nin, tarih boyunca hürriyet ve istiklâlini her şeyin üstünde tutan, gerektiğinde bu uğurda büyük mücadeleler veren, hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmeyen Türk Milleti’nin kahramanlık destanlarından biri olarak tarihindeki yerini aldığını dile getirdi.

19 Mart 2020 Perşembe 19:55
“Büyük zafer, Türkiye’nin kuruluşundaki yolu aydınlattı”

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıldönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ettiklerini; Çanakkale destanının tüm kahramanlarını bir kez daha minnet ve şükranla yâd ettiklerini anlatan Vali Çiftçi, “Çanakkale Deniz Zaferi tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen, şanlı ecdadımızın yedi düvele meydan okumak suretiyle, dönemin en modern ve teçhizatlı ordularını dile getirerek yazdığı, tarihin akışını değiştiren bir destandır.

İman, azim ve vatan sevgisiyle kazanılan bu zafer, İstiklâl Harbimizi de zafere ulaştıracak mücadeleci ruhun güçlenmesine vesile olmuş, Çanakkale’de yakılan meşale, istiklal mücadelemizde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda yolumuzu aydınlatmıştır.

Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerini ve kahraman gazilerini hiçbir zaman unutmayacak; onların bıraktığı kutsal mirasa, vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza istiklâlimizden, istikbâlimizden taviz vermeden şerefle sahip çıkacaktır.

Bu düşüncelerle, Çanakkale Deniz Zaferi’mizin 105. Yıldönümünü en kalbi duygularla kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde bu toprakları bize vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum” dedi.

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