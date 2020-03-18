“Büyük Zafer iman ve inanç güçlü olduğu için kazanıldı”

105. yılını andığımız Çanakkale Zaferi’nden çıkarmamız gereken önemli dersler vardır. Bunlardan birincisi; bütün dünyaya karşı mücadele verdiğimiz bu savaşta, her türlü silah ve teçhizatımız çok güçlü olduğu için değil, imanımız ve inancımız güçlü olduğu için bu zafer kazanılmıştır” dedi.

Çanakkale Zaferi’nin, baştan sona kadar mucizelerle ve Allah’ın lütuflarıyla donanmış bir büyük maneviyat abidesi ve tarihi bir olay olduğunu anlatan Taş, Birinci Dünya Savaşı’nın, ırkçı emperyalistlerin bütün insanlığı kendilerine köle yapmak, büyük İsrail’i kurmak ve Osmanlıyı parçalamak için yaptığı bir savaş olduğunu, Osmanlının bir an evvel yıkılması ve ülke topraklarının işgal edilmesi için Osmanlı Devleti’nin zorla savaşa dâhil edildiğini ve birçok cephede savaşmaya mecbur bırakıldığını anlattı.

Asıl hedefin Osmanlının yıkılması ve Anadolu topraklarının ele geçirilip büyük İsrail’in kurulması olduğunu dile getiren Yakup Taş, Büyük Zafer’in kazanılmamış olması halinde dünyayı köleleştirmek ve Büyük İsrail’i kurmak isteyen zihniyetin de hedefine ulaşmış olacağını söyledi. “Bu savaşla sadece Osmanlı yıkılmakla kalmayıp, yeryüzü ifsat edilecekti. Çanakkale’de gösterilen kahramanlıklarla ve yazılan destanlarla bu önlenmiştir. Çanakkale Zaferi bu sebeple tarihte büyük bir dönüm noktasıdır. Yeryüzünün ıslahı için mi yoksa ifsadı için mi çalışacağız bu da Çanakkale Zaferi’nden alacağımız çok önemli bir derstir” dedi. Vatanın refahının kendilerine borçlu olunduğu idrakiyle Çanakkale’deki ve ülkeeki tüm şehitlere Allah’tan rahmet dilediklerini kaydeden Taş, “Cenab-ı Hakk’ın en büyük mükâfatlarına mazhar olmaları için dua ediyoruz.

Aziz milletimizin daima yeryüzünün ıslahı için çalışıp, “Yaşanabilir Bir Türkiye”, “Yeniden Büyük Türkiye” ve “Yeni Bir Dünya”yı kurmasını temenni ediyoruz” dedi.

Öte yandan Yeniden Refah Partisi Çorum Gençlik Kolları İl Başkanı Emre Turgut ise Necmeddin Erbakan’ın “İster gecenizi gündüzünüze katarak bu hak dava için çalışın, ister yan gelip yatın. Bu Hak davanın başarısı ne birgün öne alınabilir, ne de bir gün geciktirebilirsiniz. Bütün mesele, bu şerefli davada nasıl bir imtihan vereceğimizdir" sözlerini hatırlatarak Çanakkale Ruhunun kıyamete kadar yaşatılması adına mücadelenin devam edeceğini dile getirdi. (Haber Merkezi)