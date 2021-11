“Büyük ve güçlü Türkiye’yi biz inşa edeceğiz”

Programın açılışında bir konuşma yapan Ceylan, Teşkilat Akademisi adı altında yapılan çalışmaların partinin geleneksel eğitim çalışmalarının devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Ceylan, derdi Genel Başkanları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında dik duran ve derdi bu kutlu dava olan teşkilat kademeleri ile Kayseri'de birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı olduğuna vurgu yapan Ceylan, “Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Biz sadece ve sadece Rabbimin huzurunda rükuda ve secdede eğiliriz. Bu necip milletimiz Reisimizi mütevaziliğiyle ve samimiyetiyle ‘Bizim Tayyip’ diye seviyorlar" dedi.

Programa katılan partililerin büyük bir sevgi gösterisi arasında konuşmasına devam eden Ceylan, "Biz bu milletin her ferdini gönülden sevdik, gönülden seviyoruz. Çünkü biz koskoca bir medeniyetin ve koskoca bir coğrafyanın tek umuduyuz” diye konuştu.

Büyük Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceklerini belirten Ceylan, “Dün demokrasi ve kalkınma hamlelerimizle Türkiye’ye her alanda nasıl çağ atlatmışsak, yarın da büyük ve güçlü Türkiye’yi yine biz inşa edeceğiz” dedi.

“Geçtiğimiz 19 yılda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde ülkemizi yeni küresel yönetim sisteminin en üstünde konumlandıracak adımları birer birer atarak yolumuza devam edeceğiz” diyen Ceylan konuşmasına şöyle devam etti:

“AK Parti’miz bütün toplum kesimlerinin her türlü meselesini siyasetinin konusu yapmış, genel bir demokratikleşme çerçevesinde temel sorunların çözülebilmesi için uğraşmaktadır.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Partimiz, kurulduğu günden bu yana girdiğimiz her seçimden başarıyla çıkmıştır. Cumhuriyet tarihimizin en büyük demokratikleşme ve değişim hamlesindeki bu başarı ve zaferin mimarı bizlere güvenen ve bizleri her seçimde destekleyen milletimizin zaferidir.

Gecesini gündüzüne katarak vatanı, bayrağı, milleti, devleti ve ezanı için aşından işinden, evinden ocağından, çoluğundan çocuğundan zaman ayırarak bu kutlu davaya gönül vererek hizmet eden siz değerli kardeşlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum.”

Konuşmasının sonunda partililerin sevgi seline uğrayan Ceylan, onların isteklerini kırmayarak bol bol fotoğraf çektirdi. (Haber Merkezi)