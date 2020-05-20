“Büyük Türkiye ideali gençlerin azim ve fedakarlığı ile yükselecek”

101. yıl önce bugün vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı için milletin topyekun ayağa kalktığını, bu mücadelenin en önemli mimarlarından birisinin de yürekleri imanla dolu gençler olduğunu anlatan Cıdık, “İnanıyorum ki, Türkiye Cumhuriyeti, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin nice büyük başarılarıyla geleceğe emin adımlarla yürüyecektir. Yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya ideali gençlerimizin azim ve fedakarlıkları üzerinde yükselecektir” dedi.

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, yaptıı açıklamada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, saygı ve şükranla anıyorum.

Sevgili gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” dedi. (Haber Merkezi)