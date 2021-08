"Büyük Taarruz ruhunu, yeni zaferlerle taçlandıracağız"

Ahmet Sami Ceylan “Aziz Milletimizin bağımsızlık yolunda gösterdiği azim ve kararlılığın dünyaya ilan edildiği büyük zaferin 99. yıl dönümünü kutlamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos 1922’de tarihe altın harflerle yazılan bu eşsiz zafer ile Türk milletinin bağımsızlık uğruna ortaya koyduğu kahramanlık destanının önemi, bizim milli şuur ve vazife duygusuyla geleceğe taşıyacağımız güzide bir mirasımızdır” dedi.

“Milletimiz, İstiklal Savaşı ve Büyük Taarruz ruhuna sahip çıkmaya her zaman olduğu gibi büyük inanç ve cesaretle devam etmektedir. 15 Temmuz destanı ve terör odaklarına karşı içerde ve dışarda yürüttüğümüz her türlü mücadele, milli beraberlik şuurumuzun en tabii ve hakiki ifadesidir” diyen Ahmet Sami Ceylan; “Ülkemizi tehdit etmeye yönelik ekonomik ve siyasi saldırılar karşısında ortaya koyduğumuz mukavemet ve birlikteliğimiz de yine Büyük Taarruz ruhunun millet şahsındaki canlı birer timsalidir. Millet olarak sahip olduğumuz tarihi misyon ve bulunduğumuz coğrafyadaki belirleyici rolümüz, bir ve diri olma hususunda bizi daima şevk sahibi kılmaktadır. Türkiye bugün, yedi düvele rağmen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirdiği büyük atılımlarla istikbale doğru yürümenin kararlılığı ve heyecanı içindedir” ifadelerini kullandı.

Ahmet Sami Ceylan “Büyük Taarruz ruhunu, her alandaki yeni zaferler ve gelişmelerle taçlandırmaya devam edeceğimizden kuşku duymuyor; 2023, 2053, 2071 vizyonlarıyla Büyük Türkiye idealimizin giderek güçleneceğine yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımızın ve vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyor, başta milli mücadelemizin önderi Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere vatanın bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı uğruna hayatlarını feda eden, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum ”dedi.